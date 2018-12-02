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3 kişiyi bıçaklayarak gasp eden şahıslar tutuklandı

2 kişi, İnternet üzerinden buluştukları 3 eşcinseli bıçaklayarak gasp etti.

DHA | 02.12.2018 - 10:36..
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Mersin'de  3 kişiyi bıçaklayıp, telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan G.Y. ile arkadaşı A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BULUŞTUKLASRI 3 KİŞİYİ BIÇAKLADILAR

Eşcinsel oldukları öne sürülen 3 erkek, internet üzerinden bağlantı kurdukları 2 kişi ile kent merkezinde buluştu. 3 kişi, buluştukları kişilerce bıçaklanıp, telefonları gasbedildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayların faili olduğu gerekçesiyle G.Y. ve A.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

3 kişiyi bıçaklayarak gasp eden şahıslar tutuklandı

MAHKEME KARARI İLE TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden G.Y., daha önce bir erkek tarafından ilişkiye zorlandığı için olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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