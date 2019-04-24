taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8683
Euro
6.5734
Altın
1274.09
Borsa
96149.17
Gram Altın
240.763

Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi

Çorum'da yaşayan Hüseyin Mesci'nin, 16 ay önceki 3,36 liralık borcu yüzünden elektriği kesildi.

İHA | 24.04.2019 - 17:20..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde oturan Hüseyin Mesci'nin elektriği,  2017 yılından gecikme zammı kalan 3 lira 36 kuruşluk borç için kesildi.

Saatlerce uğraşıp faturayı yatıran Mesci, belli bir bedelin altındaki faturalarda kesme işlemi uygulanmadığını da öğrendi.

3 LİRA 36 KURUŞ İÇİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Elektriğin şu anda kesik olduğunu söyleyen Mesci, 31 Ekim 2017 yılından kalan gecikme zammı olan 3 lira 36 kuruş için elektriğinin kesildiğini öğrenince, şaşkına uğradı.

Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi VİDEO


"HİÇBİR İHBARNAME YAPILMADI"

Yaşananların ardından eşi ve çocuklarının saatlerce karanlık ve soğukta beklediğini söyleyen Hüseyin Mesci, "Madem 3 liralık borcum var, neden 16 aydan bu yana beklediler. Bu konuda bana hiçbir ihbarname yapılmadı. Evde elektriğe bağlı cihazla yaşayan hastam olabilirdi" diye konuştu.

Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi

İL MÜDÜRÜNE ÇELENK GÖNDERDİ

Çorum YEDAŞ İl Müdürüne görevindeki ciddiyetten dolayı çelenk gönderdiğini ifade eden Mesci, aynı davranışın ve ciddiyetin Doğu ve Güneydoğu'da uygulanması gerektiğini ifade etti.

Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi

Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan elini öptüren Osman Sarıgün yorumu

447
Metrobüs tacizcisini ifşa etti

Metrobüs tacizcisini ifşa etti

390
Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar

121
Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

Osman Sarıgün'ü sevinçle karşıladılar

658
Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun aracına saldıran kadın yanına da gitmiş

195
Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

Küçük çocuğun Almanya hayranlığı Kılıçdaroğlu'na soruldu

691
Yasmin Erbil sunucu oluyor

Yasmin Erbil sunucu oluyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir