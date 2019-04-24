Çorum'un Sungurlu ilçesinde oturan Hüseyin Mesci'nin elektriği, 2017 yılından gecikme zammı kalan 3 lira 36 kuruşluk borç için kesildi.

Saatlerce uğraşıp faturayı yatıran Mesci, belli bir bedelin altındaki faturalarda kesme işlemi uygulanmadığını da öğrendi.

3 LİRA 36 KURUŞ İÇİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Elektriğin şu anda kesik olduğunu söyleyen Mesci, 31 Ekim 2017 yılından kalan gecikme zammı olan 3 lira 36 kuruş için elektriğinin kesildiğini öğrenince, şaşkına uğradı.

Çorumlu Hüseyin'in 3 lira borç için elektriği kesildi VİDEO





"HİÇBİR İHBARNAME YAPILMADI"

Yaşananların ardından eşi ve çocuklarının saatlerce karanlık ve soğukta beklediğini söyleyen Hüseyin Mesci, "Madem 3 liralık borcum var, neden 16 aydan bu yana beklediler. Bu konuda bana hiçbir ihbarname yapılmadı. Evde elektriğe bağlı cihazla yaşayan hastam olabilirdi" diye konuştu.





İL MÜDÜRÜNE ÇELENK GÖNDERDİ

Çorum YEDAŞ İl Müdürüne görevindeki ciddiyetten dolayı çelenk gönderdiğini ifade eden Mesci, aynı davranışın ve ciddiyetin Doğu ve Güneydoğu'da uygulanması gerektiğini ifade etti.