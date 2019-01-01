3 milyon 670 bin hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler ve bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik teknik takip destekli operasyon düzenledi. Mersin merkezli, Adıyaman, Antalya’nın Alanya ilçesi, Ankara, Hatay, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışından getirilen uyuşturucu hapları, Arap ülkelerine götürdüğü öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı.

Ekipler tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler Mersin’deki farklı adreslerde de makineler içine zulanmış bir milyon 200 bin uyuşturucu Captagon hap ele geçirdi. Aynı soruşturma kapsamında bazı Arap ülkelerinin polisleriyle yurt dışında da operasyon düzenleyen Mersin polisi, Arap ülkelerinde de 2 milyon 450 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı ise 3 milyon 670 bin oldu. Operasyonun tamamlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheliler yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye çıkartıldı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.