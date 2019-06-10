3 Rus medya kuruluşu, meslektaşına sahip çıktı

Rusya’da gazetecilik faaliyeti yüzünden tutuklanan Ivan Golunov adlı gazeteci için Kommersant, Vedomosti ve RBK tarihlerinde ilk kez aynı manşetle çıktı.

3 büyük gazetenin ortak manşetinde, "Hepimiz Ivan Golunov’uz." ifadesine yer verildi.

YOLSUZLUK İDDİALARINI ARAŞTIRIYORDU

Ivan Golunov, başkent Moskova’daki yerel yöneticilerle ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran bir gazeteci. 36 yaşındaki Golunov, dört gün önce “satmak amacı ile uyuşturucu bulundurmak” suçlamasıyla gözaltına alınmış, mahkeme de gazetecinin, hakkındaki soruşturma devam ederken 7 Ağustos’a kadar ev hapsinde tutulmasına karar vermişti.

GAZETECİLİK FAALİYETİ YÜZÜNDEN TUTUKLANDI

Meslektaşları ve insan hakları savunucuları, Golunov’un, yaptığı haberler yüzünden cezalandırılmak istendiğini savunuyor. Nitekim, bu üç gazete de daha önce eşine Rusya’da rastlanmamış bir dayanışma ile Golunov’un derhal serbest bırakılması talebiyle, ortak manşet attılar.

SPUTNİK'E GÖRE OLAY UYUŞTURUCUDAN İBARET

Ancak Türkiye'de de yayın yapan Rus ajans Sputnik, haberinde gazetecilik faaliyetini savunmadı ve gazetecinin uyuşturucu yüzünden tutuklandığı iddiasına geniş yer verdi. Sputnik'in haberinde, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına yer verildi.