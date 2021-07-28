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    Manavgat'ta orman yangını

    Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Poyrazın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • AA
    • 28.07.2021 - 14:03
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 14:36
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    Manavgat'ta orman yangını

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü, poyrazın da etkisi ile alevler geniş bir alana yayıldı.

    Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye ekipleri alevlere karadan müdahale ederken havadan da helikopterle müdahale edilmeye başlandı.

    EVLER BOŞALTILDI

    Yangın yerleşim yerlerini de tehdit altına aldı

    Yeniköy Mahallesi, Evrenseki Mahallesi ve Kalemler Mahallesi'ndeki bazı evler boşaltıldı.

    Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." ifadelerini kullandı.

    Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden de destek gönderildi.

    Side Kavşağı'nda alevlerin akaryakıt istasyonlarına ulaşmaması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Manavgat'ta orman yangını VİDEO

    BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEYE GELECEK

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

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