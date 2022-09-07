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    10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    20 yıl hapis cezası bulunan ve 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığı öğrenilen hükümlü, arkadaşını karşılamak için gittiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Hükümlü, Metris Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
    • 07.09.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:59
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    10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu, polisin dikkatini çekti.

    Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu, terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu.

    Parmak izi ortaya çıkardı

    Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde, Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

    Kimliğin sahte olması üzerine polis ekipleri, şüpheliye parmak izi kontrolü yaptırdı.

    10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı VİDEO

    10 yıldır sahte kimlikle dolaşıyordu

    Şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Sahte banka veya kredi kartı üretmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma', 'Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık' gibi 33 suç kaydı nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse olduğu ortaya çıktı.

    10 yıldır sahte kimlikle dolaşan hükümlü Sefa Köse, Metris Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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