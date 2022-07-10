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    Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü

    Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi'nin üzerinde bulunan paratonere yıldırım düştü… O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    • 10.07.2022 - 14:31
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    Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü

    İstanbul'da gece boyunca sağanakla birlikte şimşek ve gök gürültüsü de etkili oldu.

    Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca  Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştü.

    Gökyüzü aydınlandı

    DHA’nın haberine göre o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

    Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü VİDEO

    Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü #1

    Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü #2

    Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü #3


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