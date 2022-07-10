Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi'nin üzerinde bulunan paratonere yıldırım düştü… O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İstanbul'da gece boyunca sağanakla birlikte şimşek ve gök gürültüsü de etkili oldu.

Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştü.

Gökyüzü aydınlandı

DHA’nın haberine göre o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.

Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü VİDEO