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Çamlıca Kulesi’ne yıldırım düştü
Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi'nin üzerinde bulunan paratonere yıldırım düştü… O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.
- 10.07.2022 - 14:31
İstanbul'da gece boyunca sağanakla birlikte şimşek ve gök gürültüsü de etkili oldu.
Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştü.
Gökyüzü aydınlandı
DHA’nın haberine göre o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kısıklı'da oturan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, çakan şimşeklerle gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü VİDEO