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    Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

    Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 10:48
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    Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

    Elazığ'ın merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi Doğançay Sokak’ta, 23 AB 098 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

    OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

    Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çaptı.

    Kazada otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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