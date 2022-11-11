Petrol
95.52
1.98%
Euro
18.917
0.35%
Dolar
18.4945
0.02%
Altın
1.047
0.37%
Borsa
4467
-2.38%
Bitcoin
327.943
1.79%
BTXN Coin
8.32
-6.51%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    11 ilde eş zamanlı çete operasyonu düzenlendi

    Polis ekipleri, başta İstanbul olmak üzere 11 ilde 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine eş zamanlı operasyon düzenledi.
    • 11.11.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    11 ilde eş zamanlı çete operasyonu düzenlendi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, İstanbul ve 11 ilde tele dolandırıcık operasyonu düzenlendi.

    Yaklaşık 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen illerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Telefonla vatandaşları arayıp dolandırıyorlar

    Dolandırıcılar, vatandaşları kullanmış oldukları telefonlar üzerinden arayarak kendilerini Banka veya Kredi Kurumları çalışanı olduklarını belirtiyor.

    Aradıkları mağdurlara; 'banka hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği' şeklinde aldatıcı bilgiler vererek kandıran şüpheliler tespit edildi.

    Sattıkları ürünü müşterilere göndermiyor

    Telefondan vatandaşlara çeşitli yönlendirmeler yaptıkları belirlenen şüphelilerin ayrıca e-ticaret faaliyetlerinde de satış yaptıkları ve sattıkları ürünleri alıcılarına teslim etmedikleri öğrenildi

    11 ilde eş zamanlı çete operasyonu düzenlendi #1

    61 kişi mağdur edildi

    61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettikleri, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin de engellendiği tespit edildi.

    Özel Harekat polislerinin dahil olduğu operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, operasyon yapılan adreslerden Gaziosmanpaşa'da  bulunan bir apartman dairesindeki şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    11 ilde eş zamanlı çete operasyonu düzenlendi #2


    Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur operasyonu
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda helikopter destekli huzur operasyonu

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası
    Dünya

    ABD’li cani Taylor Parker’a idam cezası

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir