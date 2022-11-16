11 ilde, ‘açık hat’ dolandırıcılarına operasyon

Yabancı uyrukluların üzerine kayıtlı hatlar üzerinden dolandırıcılık yaparak 6 milyon 297 TL dolandıran şebekeye, İstanbul merkezli 11 ilde operasyon gerçekleştirdi.

Açık hat olarak tabir edilen yabancı uyrukluların üzerinde görülen hatlardan kendilerini banka çalışanı, kredi Kurumları çalışanı, hakim, savcı, komiser ve jandarma olarak tanıtan şüpheliler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tespit edildi.

Söz konusu şebeke hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği veya hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği gibi yöntemlerle mağdurları ikna etti.

Mağdurlar hesaplarında bulunan paraları, şebeke ile çalışan hesap sahibi şüphelilerin hesaplarına aktardı.

Kaparo gönderdiler, ürünü teslim alamadılar

DHA’nın haberine göre; şüpheliler e-ticaret sitelerinde başka ilan sayfalarından aldıkları özellikle cep telefonu, elektronik sigara gibi ürünleri kendilerini doktor, öğretmen, jandarma, banka çalışanı, polis gibi tanıtıp uygun fiyata ilana koyarak mağdurlardan kaparo talep ettikleri, mağdurlardan ürünleri almak için kaparo gönderdikleri ancak ürünleri alamadıkları da tespit edildi.

6 milyon liradan fazla dolandırdılar

Şüphelilerin bu yöntemlerle 61 kişiyi 6 milyon 297 bin 431 lira dolandırdıkları öğrenildi. Şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Örgüt lideri, yüklü miktarda para ile yakalandı

Dosyada örgüt lideri olarak değerlendirilen şüphelinin, birçok farklı soruşturma dosyasından arandığı ancak yakalanamadığı tespit edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada örgüt lideri, saklandığı evde yüklü miktarda para ve suç unsuruyla yakalandı.

39 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. 47 şüpheliden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.