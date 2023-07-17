1,1 milyon düğümlü 3 boyutlu Atatürk halısı Isparta’da halı, kilim ve etnografik ürünlerin sergilendiği müzede sanatçı Ahmet Aksakal'ın yaptığı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu 3 boyutlu halı sergileniyor.

DHA

Türkiye'nin önemli etnografya müzelerinden olan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nde 3 bin 500 ürün bulunuyor.

3 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olmasının yanı sıra 10 katı ve sergileme salonları ile dikkati çeken müzenin girişinde; 3 boyutlu Atatürk halısı yer alıyor.

Sanatçı Ahmet Aksakal'ın 1990'da 120 renk ip kullanarak dokuduğu, ilmekleri yünden halı, portre özelliği ile dikkati çekiyor.

3 boyutlu Atatürklü halısı...

216x160 santim ebatlarında, 3,45 metrekare genişliğinde ve 1 milyon 186 bin 560 düğüm atılarak yapılan halı, sanatçı Aksakal'ın 2014'te vefatı sonrası ailesi tarafından 2020'de müzeye bağışlandı.

Müzenin baş köşesine konulan Atatürk halısı, o günden bu yana ziyaretçileri karşılıyor.

Müze görevlisi Gülşen Saban, portre halının özelliğinin tamamen dokuyucuların ve tasarımcının ustalığı ile alakalı olduğunu söyledi.

1 milyon 186 bin 560 düğüm atılarak yapıldı

Saban, "Portre halının özelliğine baktığımızda, 3 boyutlu olması önem kazanıyor. Halının dokumasında 120 renk ip kullanılmış. Aynı zamanda 60'a 60 Hereke kalitesinde, ipek çözlü (ip kalitesi) ve atkı özelliğine sahip. İlmekleri yündür. Ayak uçlarında, kravatta ve yüzde çok fazla renk var. Ahmet Aksakal tarafından 103 parça daha müzemize bağışlanmış halı var. Onlar da yakın zamanda yan taraftaki müzemizde sergilenecek." dedi.

2013 yılından beri hizmet veriyor

Müzenin Isparta'da 2013 yılından beri hizmet verdiğini aktaran Saban, "Müzemiz dikey ve yatay mimarisiyle dikkati çekiyor. 3 bin 200 metrekare alana sahip, 10 katlı bir müzedir. 10'uncu katımız seyir katımız olarak geçer. Alt katlardan itibaren farklı bölgelere ait ama çoğunluğu Isparta halısı olmak üzere eserler sergilenmektedir. Birinci katımızda eski kültürümüze ait mutfak kapları, tarım aletleri gibi etnografik ürünler sergileniyor. Aynı zamanda bizim 'Toros kilimleri' diye adlandırdığımız düz dokuma kilimlerimiz sergilenmektedir." diye konuştu.