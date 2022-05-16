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    Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon

    Emniyet güçlerince düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.
    • 16.05.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:00
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    Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyonlarda; 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, 2 adet bong düzeneği, 8 bin 338 paket kaçak sigara, 50 adet puro, 22 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu  aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 539 litre kaçak alkol ele geçirildi.

    61 gözaltı

    İHA'nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 42’si kaçakçılık, 16’sı asayiş ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına operasyon #1

    Şırnak ta terörün finans kaynaklarına operasyon #2


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