Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon

Emniyet güçlerince düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, 2 adet bong düzeneği, 8 bin 338 paket kaçak sigara, 50 adet puro, 22 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 539 litre kaçak alkol ele geçirildi.

61 gözaltı

İHA'nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 42’si kaçakçılık, 16’sı asayiş ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.