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- Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon
Şırnak'ta terörün finans kaynaklarına operasyon
Emniyet güçlerince düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 61 kişi gözaltına alındı.
- 16.05.2022 - 13:42
- Güncelleme : 16.05.2022 - 14:00
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda; 29,33 gram metamfetamin, 2,39 gram eroin, 1,72 gram esrar, 2 adet bong düzeneği, 8 bin 338 paket kaçak sigara, 50 adet puro, 22 adet cep telefonu, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet oyun konsolu, 539 litre kaçak alkol ele geçirildi.
61 gözaltı
İHA'nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 42’si kaçakçılık, 16’sı asayiş ve 3 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 61 şüpheli gözaltına alındı.