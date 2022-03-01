Ankara merkezli FETÖ operasyonu

Emniyet güçlerinin 7 ilde başlattığı FETÖ'nün terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasonla yakalanan 19 şüpheli gözaltına aldı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan ihraç üstteğmen NKC’nin kız kardeşleri SK ve EK’ nın da PKK ve DHKP-C Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları, PKK ve DHKP-C adına gösteri yürüyüşleri düzenlemek ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirtildi.