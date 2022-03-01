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    Ankara merkezli FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin 7 ilde başlattığı FETÖ'nün terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:52
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    Ankara merkezli FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi aralıksız sürüyor...

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK-Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasonla yakalanan 19 şüpheli gözaltına aldı. Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

    ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

    Gözaltına alınan ihraç üstteğmen NKC’nin kız kardeşleri SK ve EK’ nın da PKK ve DHKP-C Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları, PKK ve DHKP-C adına gösteri yürüyüşleri düzenlemek ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu belirtildi.

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu #1

     

     


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