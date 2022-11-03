Esenyurt'ta yan yoldan D-100'e çıkan motosikletli, otomobile çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde yan yoldan D-100'e çıkan motosikletli, otomobile çarptı.

Motosikletli çarpmanın etkisiyle yola düştü.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O anlar kamerada

Hafif şekilde yaralanan motosikletli tedavi altına alındı.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da motosiklet kazası kamerada VİDEO











