Petrol
94.66
-1.56%
Euro
18.2036
-0.44%
Dolar
18.6195
0.01%
Altın
970.08
-0.96%
Borsa
4110
0.93%
Bitcoin
382.430
-0.58%
BTXN Coin
10.11
-1.55%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    İstanbul'da motosiklet kazası kamerada

    Esenyurt'ta yan yoldan D-100'e çıkan motosikletli, otomobile çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 03.11.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da motosiklet kazası kamerada

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde yan yoldan D-100'e çıkan motosikletli, otomobile çarptı.

    Motosikletli çarpmanın etkisiyle yola düştü.

    DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    O anlar kamerada

    Hafif şekilde yaralanan motosikletli tedavi altına alındı.

    Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da motosiklet kazası kamerada VİDEO

    İstanbul da motosiklet kazası kamerada #1

    İstanbul da motosiklet kazası kamerada #2

    İstanbul da motosiklet kazası kamerada #3


    Japon antrenör emekliliğinde Ege'ye yerleşmeyi planlıyor
    Futbol

    Japon antrenör emekliliğinde Ege'ye yerleşmeyi planlıyor

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi konusu nedir? Avatar 2 filmi oyuncuları kimler?
    Medya

    Avatar 2 ne zaman çıkacak? Avatar 2 filmi konusu nedir? Avatar 2 filmi oyuncuları kimler?

    Görüş Bildir