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İstanbul'da motosiklet kazası kamerada
Esenyurt'ta yan yoldan D-100'e çıkan motosikletli, otomobile çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 03.11.2022 - 11:08
- Güncelleme : 03.11.2022 - 11:42
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde yan yoldan D-100'e çıkan motosikletli, otomobile çarptı.
Motosikletli çarpmanın etkisiyle yola düştü.
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
O anlar kamerada
Hafif şekilde yaralanan motosikletli tedavi altına alındı.
Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da motosiklet kazası kamerada VİDEO