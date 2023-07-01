13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki İlayda Kılıç, boğuldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Denizli'nin Çivril ilçesinden Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na ailesiyle günü birlik tatil için gelen İlayda Kılıç, suya girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için girdiği Salda Gölü'nde bir anda gözden kayboldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi.

10 metre derinlikte cansız bedeni bulundu

İlayda Kılıç'a ulaşamayan ekipler, küçük kızın bulunması için Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikte, balçıkta cansız bedenine ulaşıldı.

Kılıç'ın cenazesi, Yeşilova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.