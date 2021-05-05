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    Balıkesir’de kaçakçılık operasyonu

    Kaçakçılık ile mücadele kapsamında belirlenen adrese yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz tütün ürünü, tarihi eser ve silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 10:15
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    Balıkesir’de kaçakçılık operasyonu

    Balıkesir’de kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte tütün mamulleri imal ve ticareti ile kültür ve tabiat varlıkları kanuna muhalefet suçlarına yönelik çalışmalar düzenledi.

    Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesi’nde B.A. isimli şahsın ikameti ve iş yerinde aramalar yapıldı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    1 adet sigara sarım makinesi, 400 adet bandrolsüz dolu makaron, 400 adet bandrolsüz makaron, 5 kg açık ve kıyılmış tütün, 1 adet dedektör, 50 adet tarihi eser niteliği olan obje, 4 adet kurusıkı tabanca, 4 adet şarjör ele geçirildi.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Şüpheli şahıs B.A. gözaltına alındı. Şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

    Balıkesir’de kaçakçılık operasyonu #1

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