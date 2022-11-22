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    Türkiye'de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 363 düzensiz göçmen, peş peşe uçaklarla ülkelerine gönderildi.
    • 22.11.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:16
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    Türkiye'de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor

    Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kesintisiz sürüyor.

    Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 136 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.

    Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindiler

    Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına bindirildi.

    Göçmenleri alan uçak, Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere havalandı.

    Türkiye de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor #1

    Erzurum'dan da uçak kalktı

    Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum’a getirildi.

    Otobüsler ile Erzurum Havalimanı’na getirilen kaçak göçmenlerin, pasaport işlemleri tamamlandı.

    Kaçak göçmenler charter seferi ile Kabil’e gönderildi.

    Afgan

    Türkiye de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor #3

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    Türkiye de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor #5

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