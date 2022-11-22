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- Türkiye'de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor
Türkiye'de yakalanan Afgan göçmenler geri gönderiliyor
- 22.11.2022 - 16:26
- Güncelleme : 22.11.2022 - 17:16
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri kesintisiz sürüyor.
Ağrı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan 136 Afgan, jandarma ve polis eşliğinde minibüslere bindirilerek Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi.
Afganistan'a gönderilmek üzere uçağa bindiler
Burada gerekli kontrolleri yapılan göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına bindirildi.
Göçmenleri alan uçak, Afganistan’ın başkenti Kabil’e gitmek üzere havalandı.
Erzurum'dan da uçak kalktı
Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum’a getirildi.
Otobüsler ile Erzurum Havalimanı’na getirilen kaçak göçmenlerin, pasaport işlemleri tamamlandı.
Kaçak göçmenler charter seferi ile Kabil’e gönderildi.