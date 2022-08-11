136 kaçak göçmen, Erzurum'dan Afganistan'a gönderildi

Farklı bölgelerde yakalanan 136 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Erzurum'dan yapılan charter seferi ile ülkelerine gönderildi.

Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Farklı tarihlerde ülkenin farklı bölgelerinde yakalanıp İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan kaçak göçmenlerin, ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

AA’nın haberine göre; Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 136 kaçak göçmen, dönüş yolunda.

Charter seferi ile gönderildiler

Otobüslerle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirilen kaçak göçmenler, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından charter seferiyle Kabil'e gönderildi.

Göçmenlerin sınır dışı işlemlerini, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da takip etti.

Ocak ayından bu yana, 5 bin 642 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 130 Afganistan uyruklu, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 642 kaçak göçmen sınır dışı edildi.