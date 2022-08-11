Petrol
98.38
1.01%
Euro
18.5872
0.94%
Dolar
17.9582
0.50%
Altın
1.034
0.45%
Borsa
2859
1.03%
Bitcoin
440.140
5.81%
BTXN Coin
7.31
-3.05%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Bulutlu 24 C

    136 kaçak göçmen, Erzurum'dan Afganistan'a gönderildi

    Farklı bölgelerde yakalanan 136 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, Erzurum'dan yapılan charter seferi ile ülkelerine gönderildi.
    • 11.08.2022 - 13:21
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    136 kaçak göçmen, Erzurum'dan Afganistan'a gönderildi

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Farklı tarihlerde ülkenin farklı bölgelerinde yakalanıp İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan kaçak göçmenlerin, ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

    AA’nın haberine göre; Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 136 kaçak göçmen, dönüş yolunda.

    Charter seferi ile gönderildiler

    Otobüslerle İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle sağlık kontrollerinin ardından Erzurum Havalimanı'na getirilen kaçak göçmenler, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından charter seferiyle Kabil'e gönderildi.

    Göçmenlerin sınır dışı işlemlerini, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da takip etti.

    136 kaçak göçmen, Erzurum dan Afganistan a gönderildi #1

    Ocak ayından bu yana, 5 bin 642 kaçak göçmen sınır dışı edildi

    Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak'tan bu yana kentten 4 bin 130 Afganistan uyruklu, 1192 Pakistanlı ve 320 diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 642 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

    136 kaçak göçmen, Erzurum dan Afganistan a gönderildi #2

    136 kaçak göçmen, Erzurum dan Afganistan a gönderildi #3

    136 kaçak göçmen, Erzurum dan Afganistan a gönderildi #4

    136 kaçak göçmen, Erzurum dan Afganistan a gönderildi #5

    136 kaçak göçmen, Erzurum dan Afganistan a gönderildi #6


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Uşak'ta tıra çarpan otobüsdeki 43 kişi yaralanırken muavin öldü
    3. Sayfa

    Uşak'ta tıra çarpan otobüsdeki 43 kişi yaralanırken muavin öldü

    Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı
    Magazin

    Petek Dinçöz'ün nişanlısı eski aşkı çıktı

    Görüş Bildir