14 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti, dönüşler hızlandı...

Cuma gününden bu yana bağlantı yollarında devam eden yoğunluk, kazaları da beraberinde getirdi.

14 araç birbirine girdi

Bugün Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada oldu.

14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı.

14 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı

İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.

14 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.