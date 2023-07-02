14 araç birbirine girdi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı Kurban Bayramı tatili sona erdi, vatandaşlar geri dönüşe geçti. Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar oldu. 1 kişinin yaralandığı kazaların ardından İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları var…

DHA

9 günlük Kurban Bayramı tatili bitti, dönüşler hızlandı...

Cuma gününden bu yana bağlantı yollarında devam eden yoğunluk, kazaları da beraberinde getirdi.

14 araç birbirine girdi

Bugün Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kaza oldu.

14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı.

İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.