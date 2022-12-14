14 ilde dolandırıcılık operasyonu: 88 gözaltı kararı

Kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 88 şüpheliye, 14 ilde operasyon düzenlendi.

Mersin’de, kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp, yüksek kazanç vaadinde bulunup, hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke mercek altına alındı.

İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti.

Şebeke üyelerinin, günlük kiraladıkları evlerde, apart otel odalarında paneller kurarak sahte internet siteleri oluşturdukları, 'phishing oltalama' denilen dolandırıcılık linkleri oluşturup sosyal medya hesapları ile internet siteleri üzerinden paylaşım yaptıkları, elde ettikleri telefon numaralarına link gönderdikleri birçok kişinin banka kartı ve hesaplarına erişim sağladıkları, daha sonra kendilerini kripto para borsası yatırım uzmanı olarak tanıtıp hacklemiş oldukları sosyal medya hesapları üzerinden en düşük kripto para yatırımı 5 bin TL ile yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiler

DHA’nın haberine göre; şüphelilerin 50 milyon kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdikleri, 10 bin kişiye ait GSM hat bilgileri üzerinde oynama yaptıkları, kimlik kartları, geçici kimlik belgeleri, banka İBAN, banka kart bilgileri elde ettiği, bu bilgileri bilişim sistemi aracılığı ile 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarında kullandıklarını tespit edildi.

88 şüpheli hakkında gözaltı kararı

39 vatandaşın 721 bin 334 TL'sinin dolandırıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında şebeke üyesi oldukları öne sürülen 88 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Mersin, Adana, Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin, Bitlis, Bingöl, Antalya, Konya, İstanbul, Malatya, Bursa ve Van'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.