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    14 yaşındaki kız çocuğu, Bursa’da aranıyor

    Aydın Nazilli'den otobüse binen 14 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı. Gözü yaşlı ailesi, Bursa'ya geldiğini öğrendikleri kızlarını görenlerin polise haber vermesini istedi.
    • İHA
    • 23.09.2021 - 10:33
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    14 yaşındaki kız çocuğu, Bursa’da aranıyor

    14 yaşındaki Tuana Öztürk, annesine “Ben arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum” dedikten sonra dün saat 18.15’te Aydın Nazilli'den, Bursa otobüsüne bindi.

    Kayıplara karışan Tuana için ailesi ihbarda bulundu.

    GÖZÜ YAŞLI ANNESİ YARDIM İSTEDİ

    Anne Müzeyyen Küçük, kızının otobüse binerek Bursa'ya geldiğini ve Osmangazi ilçesinde olduğu söyledi.

    ‘POLİSE HABER VERİN’

    Gözü yaşlı anne kızının Kent Meydanı ve Zafer Plaza taraflarında gezebileceğini ifade ederek, görenlerin polise haber vermelerini istedi.

    14 yaşındaki kız çocuğu, Bursa’da aranıyor #1

    14 yaşındaki kız çocuğu, Bursa’da aranıyor #2

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