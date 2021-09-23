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14 yaşındaki kız çocuğu, Bursa’da aranıyor
Aydın Nazilli'den otobüse binen 14 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı. Gözü yaşlı ailesi, Bursa'ya geldiğini öğrendikleri kızlarını görenlerin polise haber vermesini istedi.
- İHA
- 23.09.2021 - 10:33
14 yaşındaki Tuana Öztürk, annesine “Ben arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum” dedikten sonra dün saat 18.15’te Aydın Nazilli'den, Bursa otobüsüne bindi.
Kayıplara karışan Tuana için ailesi ihbarda bulundu.
GÖZÜ YAŞLI ANNESİ YARDIM İSTEDİ
Anne Müzeyyen Küçük, kızının otobüse binerek Bursa'ya geldiğini ve Osmangazi ilçesinde olduğu söyledi.
‘POLİSE HABER VERİN’
Gözü yaşlı anne kızının Kent Meydanı ve Zafer Plaza taraflarında gezebileceğini ifade ederek, görenlerin polise haber vermelerini istedi.