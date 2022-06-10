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Denizli'de fuhuş operasyonu: 20 kişi yakalandı

Denizli'de fuhuş operasyonu: 20 kişi yakalandı

2 ay yapılan takip sonucu 16 apart dairesine gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli ve 16 kadına 317 bin TL para cezası uygulandı.