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    Kırklareli’nde, 16 kaçak göçmen yakalandı

    İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik botla yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan 16 kaçak göçmeni yakalayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etti.
    • 26.11.2022 - 13:45
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    Kırklareli’nde, 16 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli’nde kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

    DHA’nın haberine göre; Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarındaki lastik botta, yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

    Lastik bot durduruldu, kaçak göçmenler yakalandı

    Ekipler, lastik botu durdurup 16 kaçak göçmeni yakaladı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Kırklareli’nde, 16 kaçak göçmen yakalandı #1


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