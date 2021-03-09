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    Aydın'da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

    Didim ilçesinde otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun altındaki sitenin bahçesine uçtu.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 05:53
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    Aydın'da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı

    Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Selvi caddesi üzerinde otomobil ile seyir halinde olan S.Ç, cadde üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen M.E’nin kullandığı ticari taksiye arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle S.Ç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine uçtu.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sitenin bahçesine uçan aracın şoförü S.Ç yaralanırken, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ticari taksi şoförü ile arkada yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

    Kaza sebebiyle cadde kısa süreli trafiğe kapanırken, bahçeye uçan otomobil çekici yardımıyla çıkartıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı #1

    Aydın da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı #2

    Aydın da taksiye çarpan otomobil bahçe duvarında asılı kaldı #3

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