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Kuyumcu soyar gibi et deposuna girdiler, tonlarca eti 15 dakika içerisinde çaldılar.
Antrikot, bonfile, büftek.. Piyasa değeri 2,5 milyon liralık eti adeta eğlenerek götürdüler.
Depo 4. kez soyuldu
İlk kez soyulmuyor. İş yeri sahibinin anlattığına göre depo 4. kez hırsızların hedefi oldu.
Alarm devreye geç girdi
Depodaki alarma sisteminin hırsızlar içeri girdikten 15 dakika sonra, yani çıktıklarından hemen sonra devreye girdiğini belirterek, alarmı kuran şirketten de şikayetçi olacağını belirtti.
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