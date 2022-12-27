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1,5 milyonluk araç pert oldu

1,5 milyonluk araç pert oldu

Trafikte camı açıp “Araban çok güzelmiş” dedikten hemen sonra 1,5 milyon lira değerindeki araç pert oldu. Bariyerlere giren aracın kaza yaptığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı.