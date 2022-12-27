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1,5 milyonluk araç pert oldu
Trafikte camı açıp “Araban çok güzelmiş” dedikten hemen sonra 1,5 milyon lira değerindeki araç pert oldu. Bariyerlere giren aracın kaza yaptığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 12:04
Trafikte şov yaptı, milyonluk aracından oldu…
Geçtiğimiz aylarda, öyle bir kaza meydana geldi ki, adeta “Nazar nedir?” dedirtti.
Bariyerlere girdi
Türkiye'de sınırlı sayıda olduğu bilinen lüks araçlardan birinin sürücüsü, trafikte başka bir aracın sürücüsü ile konuştuktan sonra, aşırı hızlanıp kontrolü kaybedince, yol kenarındaki bariyerlere girdi.
Kaza sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
“Araban çok güzelmiş” dedi, kaza oldu
Güçlü motor yapısı bilinen aracın pert olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, lüks aracı beğenen sürücünün, “Eyvallah ağabey, araban çok güzelmiş” dediği duyuluyor.
1,5 milyonluk araç pert oldu VİDEO