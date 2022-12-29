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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı şoför ve muavin yolcuyu dövdü

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir otobüs firmasının şoförü ve muavininin yolcuyu öldüresiye dövdü anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 29.12.2022 - 21:48
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 21:49
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    15 Temmuz Demokrasi Otogarı şoför ve muavin yolcuyu dövdü

    İstanbul'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bir otobüs firmasının şoförü ve muavini, henüz bilinmeyen bir nedenle bir yolcuyla tartışmaya başladı.

    İHA'nın haberine göre sinirlerin yükselmesiyle tartışma giderek büyüyünce otobüs firmasının şoförü ve muavini, yolcuyu öldüresiye dövdü.

    O anlar kamerada

    Diğer yolcular, kavgayı güçlükle ayırırken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, şoförle yolcu arasında tartışma olduğu muavinin ise sinirlerinin gerilmesiyle yolcuyu tekme tokat dövdüğü görüldü.

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı şoför ve muavin yolcuyu dövdü VİDEO


    15 Temmuz Demokrasi Otogarı şoför ve muavin yolcuyu dövdü #1

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı şoför ve muavin yolcuyu dövdü #2



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