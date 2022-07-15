15 Temmuz gazisi Enes Gün, “15 Temmuz gibi bir ihanet ne zaman unutulursa biz o zaman kaybetmişiz ve 15 Temmuz şehitlerine de ihanet etmiş oluruz” dedi.

15 Temmuz 2016’da, namlular millet iradesine çevrildi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile 2 çocuk babası Enes Gün de darbecilere karşı meydanlara indi.

İHA’nın haberine göre; polis olan kardeşinden gelen telefonla kalkışmadan haberdar olduklarını belirten Gün, 2. Ordu Komutanlığı Karargahı önünde FETÖ’cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Enes Gün, kalkışmanın 6. yıl dönümünde o gün yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“15 Temmuz’da evdeyken Gölbaşı Özel Harekat Dairesi’nde polis olan kardeşim bize telefon ederek kalkışmanın olduğunu söyledi. Hemen televizyonun karşısına geçtik ve Cumhurbaşkanımızın televizyona bağlanıp vatandaşları sokağa davet ettiğini görünce dışarı çıkarak Malatya Valiliği’nin önüne geldik.

“Mahşeri bir kalabalık vardı”

Mahşeri bir kalabalık vardı. Belirli bir süre sonra Cumhurbaşkanımızın canlı yayına bağlandığını gördük. Bu haberle milletimizin içi rahatladı. Cumhurbaşkanımız yaşıyor demek ki darbe başarısız oldu diye düşündük.

15 Temmuz gazisi Enes Gün: İhanet unutulursa, kaybetmiş oluruz VİDEO



“Ateş ediyorlardı, vurulacağımı hissediyordum”

Kışla Caddesi’ne doğru bir grubun koştuğunu gördüm. Sonra polise ateş edildiğini duydum. 2. Ordu Komutanlığı’na doğru koştum.

Yanımda ailemden birkaç kişi vardı. 2. Ordu Komutanlığı’na gittiğimizde yaklaşık 40 kişi vardı. Ben orada belediyeye ait bir kamyonun üzerine çıktım. Birkaç el ateş edildikten sonra diğer vatandaşlar indi ben ve ağabeyim kaldık.

Kamyonun içine inip ağabeyimi kamyonun içine düşürüp tekrar kamyonun üzerine çıktım.

Ateş ediyorlardı, vurulacağımı hissediyordum ve açılan ateş sonucu sağ karın boşluğuma isabet alıp kamyondan aşağı düştüm. Vatandaşlar ve aile yakınlarım tarafından hastaneye kaldırıldım.

“Vücudumda şarapnel parçalarıyla yaşıyorum”

26 gün tedavi görüp 4 operasyon geçirdim. Vücudumda şarapnel parçalarıyla yaşıyorum. Bu benim için fiziksel bir etki oluştursa da bana, çocuklarıma, çocuklarımın çocuklarına neslimize bir gurur olarak kalacak.





“Ne zaman unutulursa biz o zaman kaybetmişiz oluruz”

Ben hayattayım fakat benim gibi hayatta kalamayanlar oldu. 251 şehit verdik. Sadece 15 Temmuz’da konuşulması gereken bir konu değil. Yılın tamamında devamlı her yerde her programda konuşulması gereken devamlı hatırda kalması gereken bir konu. Çünkü biz ne zaman unutursak tekrar olur. 15 Temmuz gibi bir ihanet ne zaman unutulursa biz o zaman kaybetmişiz ve 15 Temmuz şehitlerine de ihanet etmiş oluruz."