15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza

Sabah saatlerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucu 3 kişi hafif yaralanırken, köprüde de trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi Sapağı’nda, saat 07.15 sıralarında kaza yaşandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekipleri, yaralıları ayakta tedavi etti.

KÖPRÜ TRAFİĞİ TIKANDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı feci kaza