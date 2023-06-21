15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ticari taksi ve motosikletlinin yol verme kavgası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde ticari taksi şoförü ile motosikletli arasında "yol verme" meselesi yüzünden kavga çıktığı o anlar kameraya yansıdı.

İHA Bitmeyen yol verme kavgaları trafikte vatandaşları canından bezdirdi. Özellikle trafikle mücadele eden İstanbulullar uzayan trafiğe karşı oluşan yol verme kavgalarında tepkili davranıyor. Son bir kavga, taksi sürücüsü ve motosikletli arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş istikametinde meydana geldi. "Yol verme" kavgası Köprü üzerinde bir ticari taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında "yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Köprü üzerinde hareket halindeyken 2 sürücü arasındaki tartışma alevlenerek devam etti. Aracını yolun kenarına çeken taksi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yol kenarında devam etti. Taksi şoförü, hareket halindeki motosiklet sürücüsünü yolun ortasında koşarak kovaladı. O anlar kaydedildi Sürücünün hem kendi canının hem de motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.