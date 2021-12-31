15 Temmuz Şehitler Otogarı yılbaşı yoğunluğu yaşıyor

Yılbaşında sevdikleriyle bir arada olmak isteyen kişiler, şehir değiştirmek üzere yola koyuldu. Otogarlarda yoğunluk oluşurken, otobüs şoförleri yeni yıla direksiyon başında gireceğini belirtti.

Yeni yılı sevdikleriyle karşılamak isteyenler, 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs sürücüleri ise yeni yıla direksiyon başında gireceklerini belirtiyor.

VATANDAŞLARDAN YILBAŞI TEMENNİLERİ

Karabük’e ailesinin yanına gideceğini söyleyen yolculardan Nermin Erdoğan, “Bu yılbaşında ailemin yanına gitmek istedim.” dedi.

Bursa’ya arkadaşının yanına gideceğini söyleyen Oğuz Karakuş da, “2022 yılında hastalıkların bitmesini ve herkesin sağlığına kavuşmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yılbaşında ailesiyle vakit geçireceğini belirten Furkan Moray, “Adana’ya gidiyorum. Sınavlarıma daha vakit varken böyle bir fırsatı değerlendirmek istedim. Yeni yıldan sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum.” şeklinde konuştu.

"YENİ YILA AİLEMİZLE GİRECEĞİZ"

Tekirdağ’a ailesini görmeye gideceklerini söyleyen Ertunç Tunçbilek, “Yeni yıla ailemizle birlikte gireceğiz. Fırsat buldukça bu tarz tatiller yapıyoruz.” dedi.

"SEVENLERİ KAVUŞTURUYORUZ"

Yılbaşında Adıyaman yolunda olacaklarını söyleyen otobüs şoförü Mikail Yılmaz, ”Bizler her yıl olduğu gibi bu yıl da yollarda olacağız. Görevimizi seviyoruz. Sevenleri kavuşturuyoruz. Yeni yıldan sağlık mutluluk huzur bekliyoruz”. ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN YILBAŞI YOK"

Yılbaşına Kastamonu yolunda gireceklerini ifade eden otobüs sürücüsü, “Her zaman kar kış demeden işimizin başındayız. Bizim için yılbaşı yok. İşimizi severek yapıyoruz.” şeklinde konuştu.