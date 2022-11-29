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Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası ve Didim açıklarında düzenlenen operasyonlar neticesinde, lastik bot içeresinde sürüklenen 45 kaçak göçmen kurtarıldı, 7 kaçak göçmen ise yakalandı.
- 29.11.2022 - 09:36
Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 kaçak göçmen kurtarıldı.
İHA’nın haberine göre; bir diğer operasyonda ise 7 kaçak göçmen yakalandı.
38 kaçak göçmen daha kurtarıldı
Didim ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından, hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 38 kaçak göçmen yakalandı.