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    Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ve Didim açıklarında düzenlenen operasyonlar neticesinde, lastik bot içeresinde sürüklenen 45 kaçak göçmen kurtarıldı, 7 kaçak göçmen ise yakalandı.
    • 29.11.2022 - 09:36
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    Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 21 kaçak göçmen kurtarıldı.

    İHA’nın haberine göre; bir diğer operasyonda ise 7 kaçak göçmen yakalandı.

    38 kaçak göçmen daha kurtarıldı

    Didim ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından, hareketli lastik bot durdurularak ve içerisindeki 38 kaçak göçmen yakalandı.

    Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Aydın’da, 45 kaçak göçmen kurtarıldı #3


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