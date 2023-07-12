1500 dolara göçmen kaçıran kaçakçının savunması 1500 dolar karşılığında Türkiye'ye kaçak yollarla göçmen getirdiği tespit edilen Suriye uyruklu 7 şüpheli yakalanırken kaçakçılardan biri, 1500 dolar karşılığında göçmenleri Allah rızası için kaçırdıklarını söyledi.

DHA

Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor.

Sınırlarda yapılan denetimlerin yanında yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenler, şehir içi denetimlerle geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Bunun yanında göçmenleri ülkeye sokan kaçakçılar da emniyet güçlerinin hedefinde.

Kişi başına 1500 dolara Türkiye'ye giriş

Bu kapsamda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri 1500 dolar karşılığında kaçak olarak ülkeye getirip, Adana'da depoda barındırdıktan sonra batı illerine götüren Suriyeli 7 şüpheliyi belirledi.

5 ay süren teknik takibin ardından ekipler; Adana, Mersin ve Nevşehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda B.C. (32), M.F. (31), M.A.M. (35), F.E.Ö. (28), A.H. (27), H.H. (36) ve N.E.V.'yi (28) yakaladı.

"Allah rızası için yapıyorduk"

Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinde, "Biz bu işi Allah rızası için yapıyorduk. Suç olduğunu bilmiyorduk. Mağdur insanların dertlerini çözmeye çalışıyorduk." diyen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.