Petrol
95.64
-0.54%
Euro
18.2949
0.06%
Dolar
18.6214
0.02%
Altın
979.12
-0.03%
Borsa
4072
0.00%
Bitcoin
382.513
-0.70%
BTXN Coin
9.97
-3.10%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    İzmir'de 130 kaçak göçmen kurtarıldı 

    Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
    • 03.11.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 130 kaçak göçmen kurtarıldı 

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Son olarak İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.

    3 ilçede 130 göçmen mahsur kaldı

    Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 1 Kasım tarihinde farklı saatlerde 130 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştı.

    DHA'nın aktarımına göre; Yunan unsurlarınca can salına koyularak ve lastik botları alınarak Türk kara sularına geri itilen göçmenler, mahsur kaldı.

    İzmir de 130 kaçak göçmen kurtarıldı  #1

    Göç idaresine teslim edildi

    Bunun üzerine ekiplerce kıyıya çıkarılan 130 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir de 130 kaçak göçmen kurtarıldı  #2


    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'ya gaz sevkiyatı için merkez Trakya
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'ya gaz sevkiyatı için merkez Trakya

    Gurbetçi kadın: Almanya'da ay sonu gelmiyor
    Gündem

    Gurbetçi kadın: Almanya'da ay sonu gelmiyor

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir