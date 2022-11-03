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- İzmir'de 130 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 130 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak il göç idaresine teslim edildi.
- 03.11.2022 - 08:40
- Güncelleme : 03.11.2022 - 09:15
Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Son olarak İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ihbarı üzerine harekete geçti.
3 ilçede 130 göçmen mahsur kaldı
Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında 1 Kasım tarihinde farklı saatlerde 130 göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştı.
DHA'nın aktarımına göre; Yunan unsurlarınca can salına koyularak ve lastik botları alınarak Türk kara sularına geri itilen göçmenler, mahsur kaldı.
Göç idaresine teslim edildi
Bunun üzerine ekiplerce kıyıya çıkarılan 130 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.