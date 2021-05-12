Aydın'da, 157 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Aydın'da emekli ikramiyesini bankaya yatıran Süleyman Çapar, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Süleyman Çapar, 29 yıldır çalıştığı telekomünikasyon şirketinden bu yılın başında emekli oldu.

Emekli ikramiyesini bankaya yatıran Çapar, satın aldığı incir bahçelerinde çiftçilik yapmaya başladı.

28 Nisan günü incir bahçesinde ağaçların çevresini sürdüğü sırada telefonla arayan şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

''DOSYA MASRAFLARINI GERİYE ÖDEYECEĞİM"

Bu kişi, kredi kartı aidatı ile daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi.

Bunun üzerine Çapar, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istedikleri bazı numaraları tuşladı.

Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Çapar'ın hesabındaki 163 bin liranın 130 bin lirasını bir bankaya 27 bin lirasını da başka bir bankaya havale ederek dolandırdı.

157 bin lirasını telefon dolandırıcılarına kaptırdı VİDEO



157 BİN LİRA DOLANDIRILDI

Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Çapar, 157 bin lirasının bilgisi dışında başka hesaplara havale edildiğini öğrenince dolandırıldığını anladı. Hemen hesabını bloke ettiren Çapar, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu.

''DOLANDIRILDIĞIMI BANKADAN ÖĞRENDİM''

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını belirten Süleyman Çapar, "Gelen telefonu açtım. Dolandırıcı olduklarını bilmiyordum. Bana, hesabımın bulunduğu bankadan aradıklarını söylediler. Kimlik bilgilerimi sordular, ben de cevapladım. Çok geç kendime gelerek bankamı aradığımda bankadan 'dolandırıldığım' söylendiğimde neye uğradığımı şaşırdım. Hemen hesabımı dondurttum. Böylelikle hesabımdaki kalan 6 bin lirayı kurtardık.'' dedi.





''29 YILLIK BİRİKİMİM GİTTİ''

Ardından şu sözlerle devam etti: ''Dolandırıcılar nasıl yaptılarsa telefonumu yönlendirme yapmışlar. Şikayetimden sonra jandarmayı benim telefonumdan arayan şüpheli, "Para benim param, Şikayetçi değilim, sizi ilgilendirmez' dedikten sonra, telefon numaralarını kullanılmaz duruma almışlar. Jandarmaya tekrar gittiğimde telefonumun yönlendirildiğini orada öğrendim ve şaşkına döndüm. 29 yıllık birikimin gitti. Adaletten ve yetkililerden yardım bekliyorum. Adaletimize elbette güveniyorum. Benim başıma geldi. Başkalarının başına gelmesin çok kötü bir şey. Yılların birikimi 2 dakikada uçtu gitti. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. İnşallah benim bu haykırışım başkalarının dolandırılmamasına vesile olur."