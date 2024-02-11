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"16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımı ihbar sayıldı

"16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımı ihbar sayıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımının ihbar kabul ederek çocuğun devlet korumasına alınacağını açıkladı.