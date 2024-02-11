AA & Ensonhaber
Çocuk gelin dramına sessiz kalınmadı, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ihbar kabul edilerek gereken adım atıldı.
"16 yaşında kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımı yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bir sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.
Devlet koruması altına alınacak
İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada,şu ifadelere yer verildi:
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak, hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir.
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