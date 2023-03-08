16 yaşındaki Şevval Nur kayıp: İstanbul’dan Adana’ya gitmiş olabilir İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu, 19 gündür kayıp… Aile, kızlarının Adana’ya gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Anne ve babası ayrı olan 16 yaşındaki Şevval Nur Beyter, ortada yok…

İstanbul’da yaşayan Şevval’in annesi Nursel Sarı (33), kızından bir türlü haber alamıyor.

"Başım belada" diye mesaj attı

17 Şubat günü evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızının canından endişen eden anne Sarı, kızının en son bir arkadaşına “Başım belada bana 8 bin lira lazım” diye mesaj attığını söyledi.

Anne Sarı, bu mesaj nedeniyle korkusunun arttığını söyledi.

"Adana'ya gitmiş olabilir"

Sarı, “Kızım Adana’ya gitmiş olabilir. Daha önce de evden ayrılmış, Adana’da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bugüne haber alamıyoruz. Ne olur kızımı gören haber versin.” dedi.