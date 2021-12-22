İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda çoksayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Fatih ilçesi merkezli çok sayıda ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın giriş katına giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin eşlik ettiği görülürken, polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü. Baskın yapılan adreslerde bulunan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.