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    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 2 can salı içinde denizde sürüklenen 28 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • İHA
    • 17.09.2021 - 08:57
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    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’de, 16 Eylül saat 14.00 sıralarında, Menderes ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarın alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Bir Sahil Güvenlik botu görevlendirilerek bölgeye gönderildi.

    YUNAN UNSURLARINCA GERİ İTİLDİLER

    2 can Salı içinde toplamda 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Kaçak göçmenlerin Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlendi.

    İL GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı #1

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