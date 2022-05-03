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    Şırnak'ta terör operasyonu

    Jandarma ekiplerinin PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarında yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
    • 03.05.2022 - 10:19
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    Şırnak'ta terör operasyonu

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

    Edinilen bilgilere göre, ekiplerin terörle mücadele çerçevesinde 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

    9 kişiden 1'i tutuklandı

    İHA'nın haberine göre; Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı.Bir kişinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi.

    Şırnak ta terör operasyonu #1


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