Şırnak'ta terör operasyonu

Jandarma ekiplerinin PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarında yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, ekiplerin terörle mücadele çerçevesinde 25 Nisan - 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

9 kişiden 1'i tutuklandı

İHA'nın haberine göre; Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 7 şüpheli serbest bırakıldı.Bir kişinin ise gözaltı işlemleri devam ettiği öğrenildi.