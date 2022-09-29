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    17 yıldır aranan firari Muş'ta bulundu

    41 yıl 8 ay hapis ile 2005 yılından bu yana aranan firari, JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda yakalanarak cezaevine konuldu.
    • 29.09.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 16:58
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    17 yıldır aranan firari Muş'ta bulundu

    Muş’un Malazgirt İlçesine bağlı Yolgözler köyünde, 21 Temmuz 2005’te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

    Muş İl Jandarma Komutanlığı, JASAT dedektifleri tarafından cinayet zanlısının yakalanması amacıyla 1 yıl boyunca titizlikle çalışma sürdürdü.

    Ağrı'da sahte kimlikle bulundu

    Çalışmalar sonucunda kasten öldürme suçundan hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Ağrı’da olduğu ve sahte kimlik kullandığının tespit edildiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

    17 yıldır aranan firari Muş ta bulundu #1

    Cezaevine gönderildi

    “28 Eylül 2022 günü, Ağrı’ya görevlendirilen JASAT ekibimiz tarafından yapılan fiziki takip neticesinde kasten öldürme olayı firarisi M.K. isimli şahıs, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Patnos ilçe merkezinde sahte kimlik belgesi ile yakalanarak gözaltına alınmış olup, 29 Eylül 2022 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur.”


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