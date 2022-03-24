- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Havalimanı Gümrük ekiplerince, Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 24.03.2022 - 14:33
İstanbul Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine operasyon başlattı.
Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti.
ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.