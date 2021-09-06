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185 siteye erişim engeli geldi
İzmir jandarması tarafından belirlenen; Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 185 internet sitesine, idari tedbir ve erişim engeli uygulanmasına karar verildi.
- DHA
- 06.09.2021 - 16:20
- Güncelleme : 06.09.2021 - 16:29
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 172 yasa dışı bahis sitesiyle 13 müstehcen içerikli paylaşımda bulunan internet sitesi tespit etti.
Durum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirildi.
185 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
Toplamda 185 siteye 'idari yaptırım' ve 'erişimin engellenmesi' kararı uygulandı.
Jandarma yetkilileri, başta terörle mücadelenin etkin şekilde sağlanması, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin tesis edilmesi ile kaçakçılığın engellenmesi için verilen mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.