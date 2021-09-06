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185 siteye erişim engeli geldi

185 siteye erişim engeli geldi

İzmir jandarması tarafından belirlenen; Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 185 internet sitesine, idari tedbir ve erişim engeli uygulanmasına karar verildi.