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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi
Kontrolden çıkan otobüs yol kenarına devrildi. Kazada biri ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı.
- AA
- 28.11.2021 - 08:30
- Güncelleme : 28.11.2021 - 08:44
Erzincan'da otobüs kazası yaşandı.
Ünal G'nin kullandığı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı.
DEVRİLEN OTOBÜSTE 22 YOLCU YARALANDI
Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi ViDEO
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Bu kişilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.