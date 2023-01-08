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    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı

    Polis, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla, 19 yıldır aranan Elbeyi A.'yı ATM'den para çekerken yakaladı.
    • DHA
    • 08.01.2023 - 11:40
    • Güncelleme : 08.01.2023 - 11:52
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    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı

    Polis ekipleri 20 yıllık bir olayı aydınlattı.

    İstanbul'da bir banka şubesinde müdür olarak çalışan Elbeyi A., 2001 yılında müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine yaklaşık 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin para geçirdi.

    İngiltere'de yaşayan bir müşterinin hesabındaki 500 bin sterlinin kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine, banka müfettişleri soruşturma başlattı.

    39 müşterinin hesaplarını boşalttı

    Hesaplar incelediğinde zimmet ortaya çıktı. Şüphelinin müşterileriyle iyi ilişkiler kurduğu, sözde yeni hesap için gerekli olduğunu söyleyip boş dekontlar imzalattığı tespit edildi.

    Elbeyi A.'nın bu yöntemle 39 banka müşterisinin hesaplarını boşalttığı tespit edilirken, hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Elbeyi A.'nın, 2004 yılından bugüne, sürekli görünümünü ve yerini değiştirerek izini kaybettirdiği belirtildi.

    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı #1

    Dosya zaman aşımına uğramadan yeniden açıldı

    Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan zimmet dosyasıyla ilgili çalışma yürüttü.

    Yıllarca tanıştığı kadınlarla yaşadı

    Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve görüntüsünü sürekli değiştirdiği belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti.

    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı #2

    ATM'den para çekerken yakalandı

    Bunun üzerine son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için, banka şubeleri önünde önlem alındı. Banka şubesine gelerek, ATM'den parasını çekmeye çalışan Elbeyi A. yakalanarak gözaltına alındı. Elbeyi A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı #3

    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı #4

    19 yıl önce zimmetine para geçiren banka müdürü yakalandı #5


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