1915 Çanakkale Köprüsü’nden hayran bırakan kareler Çanakkale’de etkili olan kar yağışının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahildeki beyaz örtü aynı kareye yansıyınca, ortaya eşsiz manzara çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü kar manzarasıyla büyülerken, kartpostallık görüntüler oluştu.

DHA

Meteoroloji'nin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı, il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkili oldu.

Lapseki ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe beyaz örtüyle kaplandı.

Eşsiz manzara...

Kar yağışının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahildeki beyaz örtü aynı kareye yansıyınca, ortaya eşsiz manzara çıktı.

Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

1915 Çanakkale Köprüsü kar manzarasıyla büyülerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)