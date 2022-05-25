İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Kent genelinde yürütülen operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa’da yaşayan bir torbacı polisi görünce üzerindeki uyuşturucudan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam ettirdiği teknik ve fiziki takiplerin üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bu kapsamda 26 şüpheliye yönelik 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Evler didik didik arandı

Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisi gören şüpheli uyuşturucuyu camdan attı

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir dairedeki baskında ise polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı attı. Uyuşturucu polis tarafından bulunurken, adreste 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İHA'nın haberine göre operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.