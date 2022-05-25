Petrol
111.69
0.90%
Euro
17.3073
0.06%
Dolar
16.1828
0.67%
Altın
967.55
0.14%
Borsa
2375
0.00%
Bitcoin
484.152
1.78%
BTXN Coin
13.45
0.29%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    Kent genelinde yürütülen operasyon kapsamında, Gaziosmanpaşa’da yaşayan bir torbacı polisi görünce üzerindeki uyuşturucudan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
    • 25.05.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir devam ettirdiği teknik ve fiziki takiplerin üzerine operasyon için düğmeye bastı.

    Bu kapsamda 26 şüpheliye yönelik 29 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

    Evler didik didik arandı

    Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Polisi gören şüpheli uyuşturucuyu camdan attı

    Gaziosmanpaşa'da bulunan bir dairedeki baskında ise polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağı attı. Uyuşturucu polis tarafından bulunurken, adreste 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İHA'nın haberine göre operasyonla ilgili çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #1

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #2

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #3

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #4

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #5

    İstanbul da uyuşturucu tacirlerine operasyon #6


    İlginizi Çekebilir

    Batman'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker anıldı
    İç Haber

    Batman'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker anıldı

    İzmir'de yasadışı bahis sitesine operasyonda 24 şüpheli yakalandı
    İç Haber

    İzmir'de yasadışı bahis sitesine operasyonda 24 şüpheli yakalandı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir