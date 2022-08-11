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    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

    Uludağ'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
    • 11.08.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:02
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    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı

    Bursa Uludağ'da, sabah saatlerinde İnkayaa mevkiinde bulunan ormanlık alanda orman yangını başladı.

    İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

    25 personel müdahalede bulundu

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 1 helikopter, arazöz ve 25 personel müdahale etti.

    Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı VİDEO

    Uludağ ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı #1

    1 saat sonra kontrol altına alındı

    AA'nın aktarımına göre; havadan ve karadan müdahalelerin olduğu yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

    Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

    Uludağ ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı #2

    Uludağ ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı #3


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