Uludağ'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa Uludağ'da, sabah saatlerinde İnkayaa mevkiinde bulunan ormanlık alanda orman yangını başladı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

25 personel müdahalede bulundu

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 1 helikopter, arazöz ve 25 personel müdahale etti.

Uludağ'ın eteklerindeki orman yangını kontrol altına alındı VİDEO

1 saat sonra kontrol altına alındı

AA'nın aktarımına göre; havadan ve karadan müdahalelerin olduğu yangın, yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.