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    İstanbul'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

    Sancaktepe'de, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 14:07
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    İstanbul'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

    İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, sabah saatlerinde çöp atmak için konteynere yaklaşan bir vatandaş çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu.

    Konteyner içerisinde kanlar içerisinde duran bebek cesedini gören vatandaş, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaparak delil aradı.

    Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

    "SABAHA KARŞI BİR KADIN BIRAKMIŞ"

    Mahalle sakinlerinden Murat Özcan, "Sabaha karşı bir kadın bırakmış çöp kutusunun içerisine. Yeni doğmuş bir çocuktu. Çöpün içerisinde doğum yaptığı parçalar duruyor. Polisler geldi, cenaze aracı aldı bebeği. Olay yeri inceleme ekipleri poşete koydu, biz yaklaşamadık. Bunlar nasıl insanlar kendi canlarını atmışlar. Ben görseydim müdahale ederdim" dedi.

    İstanbul da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu #1


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