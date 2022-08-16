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    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze

    23 yıl önce yaşanan 17 Ağustos depreminde 21 kişilik aileden 8 kişi hayatını kaybetti. Aile, mezarları yan yana olan 8 yakının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.
    • 16.08.2022 - 15:59
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    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze

    Bir dönem için felaketi anımsatan 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti.

    Acı tarihte verilen kayıplar, yüreklerdeki sancısını ilk günkü gibi koruyor.

    Türkiye'de 'asrın felaketi' olarak anılan 17 Ağustos 1999 depremi, saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, felakete neden oldu.

    Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok depremzede ise yakınlarını kaybetmenin hüznünü derinden yaşadı.

    Depremzede, o anları unutamıyor

    Kocaeli'de yaşayan 61 yaşındaki Ali Sadık Furuncu da, o gece 21 kişilik ailesiyle enkaz altında kaldı.

    Furuncu, ailesinden 8 kişiyi kaybetti. 17 Ağustos'u gözyaşları içinde anlatan Furuncu, acısının hiç dinmediğini söyledi.

    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze #1

    "21 kişiydik, hepimiz enkaz altında kaldık"

    Depremde aile apartmanlarının yıkıldığını belirten Furuncu, "Deprem olduğunda gece saat 03.00 sıralarıydı, hepimiz uyuyorduk. 5 katlı aile apartmanımız vardı, 5 kardeş altlı üstlü oturuyorduk. O gece apartmanda toplam 21 kişiydik ve hepimiz enkaz altında kaldık. Binamız komple çöktü.

    "Ölen kardeşlerimin bebeklerini enkaz altından çıkardım"

    11 kişi kendi imkanlarıyla enkaz altından çıktı, 10 kişi ise enkaz altında kaldı. Ölen kardeşlerimin 9 aylık bebeğini ve 6 yaşındaki çocuğunu enkaz alından sağ çıkardım. Diğer kalan 8 kişiyi ise kaybettik. Ablamı, erkek kardeşimi, 2 gelinimizi, eniştemi ve 3 yeğenimi kaybettim. Düşünebiliyor musunuz, cenazemizi bulduğumuz için seviniyorduk. Sıfırdan değil, eksiden hayata başlamak zorunda kaldık. Giden canlar geri gelmez, acısı unutulmaz" dedi.

    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze #2

    "Geride kalanların acısı hiçbir zaman sönmüyor"

    Furuncu, "Deprem size ne hissettiriyor?" sorusuna ise "Deprem bana çaresizliği hissettiriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyordu. Geride kalanların acısı hiçbir zaman sönmüyor" şeklinde cevap verdi.

    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze #3

    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze #4

    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze #5

    1999 depreminde ailesinden 8 kayıp veren depremzedenin acısı taze #6


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